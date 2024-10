Homem invade casa, agarra mulher e ao ser detido, agride PM no Presidente Collor

Homem invadiu casa no Presidente Collor e agarrou uma mulher - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi detido no final da manhã desta quarta-feira, 9, após invadir uma casa e agarrar uma mulher no Jardim Social Presidente Collor. Ao ser detido, ele ainda agrediu um policial militar.

O São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da ocorrência e apurou que um homem de 34 anos, alterado, invadiu uma casa na rua Luiz Mascarim, no Jardim Social Presidente Collor, alegando que a moradora de 62 seria sua mulher, agarrando-a com violência.

Populares que presenciaram o fato, foram eu auxílio da vítima e espancaram o acusado, que chegou a sentar na calçada após a surra.

Populares acionaram a Polícia Militar e o SAMU. Porém, com a chegada das viaturas, o homem saiu correndo e entrou em uma casa desabitada na rua Victoria Fabiano, no mesmo bairro, que seria utilizada por pessoas suspeitas. Ali, no quintal, se armou com uma faca e foi para cima dos policiais, sendo contido.

Entretanto, ao ser colocado na viatura, ainda alterado, o homem desferiu uma cabeçada na boca de um PM, causando lesões. Após ser contido, o acusado foi encaminhado à Santa Casa para ser medicado e posteriormente à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

