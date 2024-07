Homem furta celular de estudante no Parque Arnold Schmidt

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma estudante de 19 anos foi vítima de um furto por volta das 3h30 desta terça-feira, 9, na rua Afif Cury Nassur, no Parque Arnold Schmidt.

Em boletim de ocorrência na CPJ, ela disse que estaria dormindo, quando ouviu o som de alguém abrindo o portão e subindo as escadas. Depois escutou o som do celular mexendo e alguns flashes. Ela achou que o desconhecido teria tirado fotos dela dormindo. Pensou que poderia ser algum amigo que havia dormido no imóvel. Mas, ao ouvir novamente o som do portão, lembrou que estava sozinha. Levantou, se vestiu e verificou seus pertences e deu a falta do seu celular. Notou depois que o portão estava aberto e que tinha esquecido de trancar a segunda porta de acesso.

