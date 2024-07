Homem esfaqueia ex-companheira durante festa no São Carlos VIII

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 27 anos foi vítima de esfaqueamento na noite de sexta-feira (26), durante uma festa, em uma residência, no São Carlos VIII.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve um relacionamento com o acusado, mas estão separados há três anos e ela possui medida protetiva contra ele.

Na noite em que aconteceram os fatos, ela foi a um churrasco no qual estavam conhecidos dele e no decorrer da festa, ele apareceu por lá, armado com um facão e tentou golpeá-la várias vezes, até atingi-la na cabeça.

Os participantes da festa tentaram detê-lo, mas ele fugiu e embrenhou-se em uma mata.

A vítima foi socorrida por seu irmão até a UPA do Santa Felícia e depois compareceu ao plantão policial, onde registrou a ocorrência.

