SIGA O SCA NO

Um homem de 48 anos foi agredido com socos e chutes na manhã deste domingo (23), no bairro São Carlos Agora.

Segundo o SCA apurou junto a testemunhas, a vítima estaria importunando algumas pessoas, quando teria sido agredida.

O homem foi encontrado caído na rua Aurora Godoy Carrera com ferimentos na região da face e um corte na região da orelha. Ele recebeu os primeiros atendimentos por parte da motolância do Samu e em seguida foi conduzido até a UPA do Santa Felícia. Ninguém foi detido.

Leia Também