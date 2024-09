Homem é socorrido em estado grave após ser atropelado no Jockey Clube

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Gabriel Henrique

Na noite de domingo, 1, um grave acidente de trânsito foi registrado no Jockey Clube. Um homem, ao tentar acordar um amigo que dormia em um caminhão estacionado na Rua Ray Wesley Herrick, em frente a Tecumesh, foi atropelado por um veículo Polo.

Segundo testemunhas, a vítima desceu do caminhão e, ao se desequilibrar, caiu na via. Um carro que trafegava pela avenida não conseguiu frear a tempo e atingiu o pedestre com força. O impacto da batida causou ferimentos graves na cabeça, e a vítima perdeu muito sangue.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros à vítima. Em seguida, o homem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

