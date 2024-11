Homem é socorrido em estado grave após ser atropelado na Washington Luiz

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado, ficou gravemente ferido após ser atropelado nesta noite de sexta-feira (01), no Km 232 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), próximo à entrada do bairro Maria Estela Fagá.

O motorista do carro alega que transitava pela rodovia, no sentido interior/capital, pela faixa da esquerda, quando o pedestre tentou atravessar a pista correndo, entrando em sua frente. Ele tentou evitar atingir a vítima e jogou seu carro no canteiro central, mas ainda assim o atingiu.

O atropelado foi socorrido em estado grave pela concessionária que administra a rodovia e encaminhado à Santa Casa.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, atendendo à ocorrência.

