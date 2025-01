Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Hikare

Na madrugada desta terça-feira (21), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Hikare, durante patrulhamento da equipe de Força Tática na Rua José Favoreto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou se evadir ao avistar a viatura, entrando em um imóvel próximo, mas foi rapidamente abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, foi encontrado um revólver Caramuru Inox calibre .22 com numeração suprimida, além de 10 munições intactas do mesmo calibre no bolso da blusa do indivíduo.

Ao ser questionado, o suspeito alegou que adquiriu a arma para defesa pessoal. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem foi encaminhado à Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.

