Homem é preso após furtar estabelecimento comercial no Cruzeiro do Sul

Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso por policiais militares por volta das 19h desta segunda-feira, 19, acusado de furtar um estabelecimento comercial na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. Com o suspeito foi apreendido doces, desinfetantes e facas.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a um comerciante de 46 anos, que um funcionário da sua loja teria visto o suspeito entrar, se apoderar dos produtos e sair. A vítima saiu em perseguição e localizou o acusado nas proximidades. Pediu para devolver e após negativa, o desconhecido fugiu e se escondeu em outro comércio.

Durante a perseguição o acusado arremessou um tijolo e acertou o primo da vítima. Populares foram em auxílio, quando o acusado teria se escondido em outro estabelecimento. A PM foi acionada e deteve o acusado, que confessou o crime e apresentava lesões, sendo encaminhado a UPA Vila Prado para atendimento médico. Posteriormente foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

