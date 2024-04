Homem é preso após aplicar golpes em açougue em São Carlos

SIGA O SCA NO

Um homem de 35 anos foi detido na tarde desta quarta-feira, 17, acusado de aplicar vários golpes em um açougue localizado no Parque Estância Suíça, em São Carlos.

A balconista de 49 anos e o comerciante de 43 anos, vítimas do acusado, compareceram à CPJ e relataram o ocorrido em boletim de ocorrência.

Segundo eles, a partir do dia 13 deste mês o acusado iniciou compras pelo aplicativo WhatsApp, com os produtos sendo entregues em locais diferentes. Enviava sempre um comprovante de pagamento. Foram seis compras, sempre com valores consideráveis.

Porém, nesta segunda-feira, ele voltou a fazer mais um pedido da mesma forma (WhatsApp) e chegou a ir ao estabelecimento, quando foi abordado pelas vítimas e confessou o crime, afirmando que tais comprovantes eram falsos. Todas as compras envolviam carnes e gêneros para a prática de churrasco.

A Polícia Militar foi acionada e o acusado encaminhado à CPJ onde a autoridade policial fez a autuação em flagrante, sendo ele recolhido ao centro de triagem.

