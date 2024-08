Homem é flagrado dentro de veículo durante tentativa de furto na Vila Carmem

SIGA O SCA NO

viatura giroflex - Crédito: arquivo

Um homem de 42 anos foi detido por policiais militares aos 59 minutos desta quinta-feira, 22, durante tentativa de furto a um Kadett na rua Bispo Cesar Dacorso Filho, na Vila Carmem.

A PM foi solicitada via Copom para um furto em andamento e ao chegar no endereço viram o suspeito dentro do carro e tentou se esconder. Foi feita a abordagem, mas o desconhecido não queria abrir a porta. O barulho chamou a atenção da vítima que foi até o Kadett e abriu a porta.

O acusado foi detido e no banco, foi apreendida uma faca e duas chaves de fenda. Após ser encaminhado à CPJ e autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

