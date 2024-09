Homem é flagrado com três espingardas e um revólver após briga de casal

As armas localizadas durante a ocorrência foram apreendidas na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Uma briga entre um casal resultou em um homem de 38 anos detido por policiais militares na noite desta segunda-feira, 16, em uma casa na rua Gastão de Sá, na Vila Prado.

A PM foi acionada dando conta de uma “desinteligência” na moradia e no local constataram que um casal teria brigado e pai e filho estariam em vias de fato. Apaziguado os ânimos, o filho teria dito que o pai, de 38 anos, guardaria armas na casa e ao ser questionado, o acusado confessou que possuía três espingardas e um revólver calibre 22 com 7 munições, localizados no quarto do casal.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. As armas foram apreendidas.

Leia Também