Homem é flagrado com objetos furtados de obra

A Guarda Municipal de São Carlos conseguiu frustrar uma tentativa de furto na madrugada desta quarta-feira (21), no Jardim Embaré. Um indivíduo de 41 anos foi flagrado com diversos objetos furtados de uma obra em construção na Avenida Maria Amadil Zacarin, no bairro Arcoville.

A equipe da Guarda Municipal, em patrulhamento de rotina, foi acionada para apoiar um policial civil que foi chamado por um vigia que suspeitou da atitude do indivíduo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram J.F.L.J. com uma carriola, extensão, turquesa, torneira, régua de alumínio e uma janela de alumínio, todos produtos de um furto.

O proprietário dos materiais reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade e confirmou o furto. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Centro de Triagem e apresentado à autoridade policial, que ratificou a voz de prisão.

