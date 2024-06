Homem é espancado e passa por cirurgia na Santa Casa

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência urbana foi registrado em boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira, 19, na CPJ, em São Carlos.

Um autônomo de 47 anos disse que caminhava na tarde de quarta-feira, 12, pela rua Oswaldo Lombardo, no São Carlos 2, quando teria sido abordado por três desconhecidos e por motivos ignorados, passou a ser espancado. Sua carteira com documentos e R$ 600 foi levada.

Ele disse que foi deixado caído no local e com dores, no dia seguinte foi socorrido pelo Samu à Santa Casa onde foi constatado após exame, fratura na costela e rompimento do intestino. Foi necessário procedimento cirúrgico e ficou internado por três dias. Após ter alta, formulou queixa-crime.

