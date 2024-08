Homem é detido por porte ilegal de arma após ameaçar funcionário de concessionária em São Carlos

Na tarde de quarta-feira (14), quatro homens foram detidos após uma desinteligência em uma concessionária de veículos em São Carlos. A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento no local, mas as investigações revelaram que o caso era mais complexo, envolvendo ameaças, coação e porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos chegaram à concessionária alegando que a esposa de um deles teria sido vítimas de um golpe do PIX praticado por um funcionário e estariam exigindo o ressarcimento do valor de R$ 900,00. No entanto, o funcionário da agência negou qualquer negociação com a mulher e informou que estaria sendo ameaçado pelos envolvidos.

Uma filmagem obtida pela polícia mostrou que os homens chegaram ao local em um veículo Corolla com quatro ocupantes, contrariando a versão inicial de que apenas três deles estavam envolvidos na situação e que teriam vindo de Americana para São Carlos com um carro de aplicativo.

Após a apresentação da ocorrência no plantão policial, os policiais foram informados que o Corolla com os quatro indivíduos estaria um posto de combustíveis na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Itirapina.

Ao realizar buscas no veículo, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .40, munições e um carregador. O dono seria L.L.S., um dos homens que esteve na concessionária A ocorrência foi apresentada na delegacia de Rio Claro, onde homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e permaneceu à disposição da Polícia Civil.

