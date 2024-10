Homem é detido durante furto a casa no Cruzeiro do Sul; comparsa foge

SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 14h11

23 Out 2024 - 14h11 Por Marcos Escrivani

Objetos que seriam levados pelo bandido foi recuperado pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi detido durante um furto que estaria sendo praticado em uma casa na Avenida Santa Madre de Cabrine, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A moradia é utilizada aos finais de semana por uma família, mas o proprietário vai diariamente ao imóvel. E nesta quarta-feira, 23, como de costume, durante a visita notou, porém, que havia dois homens no interior e conseguiu deter um que estaria em um dos cômodos. O seu comparsa, fugiu.

Com o acusado estaria uma bolsa com diversos objetos da casa. A vítima notou a falta de uma arma calibre 32 que seria do seu pai e que teria sido levada pelo comparsa fugitivo. A vítima acredita ainda, que outros furtos teriam ocorrido na moradia.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o acusado de 29 anos que foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

