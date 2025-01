Homem é detido conduzindo carro com queixa de furto

Carro com queixa de furto - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (13), um veículo furtado foi localizado durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Henrique Gregori, nas proximidades de um posto de combustível. O furto havia sido registrado anteriormente na Rua Dr. Manoel Fráguas, São Carlos 8.

O condutor do veículo informou ter adquirido o automóvel de sua ex-companheira há cerca de três meses, em novembro de 2024, pelo valor de R$ 5.000,00. Ele relatou que parte do valor foi paga à vista, com a promessa de quitar o restante de forma parcelada.

A Polícia Militar acionou o responsável pelo registro do boletim de ocorrência original, que havia declarado o furto do veículo em dezembro de 2024. Durante depoimento, ele revelou ter vendido o automóvel a uma terceira pessoa em junho de 2023, pelo valor de R$ 4.000,00. No entanto, a transferência do veículo não foi realizada, e o comprador não regularizou as pendências administrativas. Além disso, o vendedor começou a receber multas de trânsito e não conseguiu localizar o veículo, motivo pelo qual foi orientado a registrar um boletim de ocorrência por furto, sem saber que poderia configurar falsa comunicação de crime.

Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio local.

