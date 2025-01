Homem é detido após furto em posto desativado

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos foi detido nesta noite de sexta-feira (03), após ser flagrado cometendo furto em um posto de combustíveis desativado, localizado na esquina da Avenida Comendador Alfredo Maffei, com a Rua Dona Alexandrina, no Centro.

De acordo com informações, o proprietário de um estacionamento, que fica atrás do antigo posto, flagrou a ação, deteve o autor do furto e acionou a polícia.

Com o acusado foram encontrados um rolo de cabo elétrico, furtado do posto e algumas ferramentas, que provavelmente foram furtadas em outro local.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

