Homem é detido após furto a supermercado na Vila Costa do Sol

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos foi detido por policiais militares na noite deste domingo, 6, após furto a um supermercado na rua Antonio Blanco, na Vila Costa do Sol.

Vigilantes de uma empresa de segurança foram ao local, após imagens do sistema de segurança flagrar o crime. Foi constatado que o telhado estaria danificado, por onde alguém teria entrado. No imóvel, ninguém foi localizado.

Porém, em cima do telhado de uma casa vizinha localizaram um suspeito. Com ele, nada encontrado. Porém, em uma casa abandonado aos fundos do estabelecimento, os vigilantes localizaram um sacola com barras de chocolate e maços de cigarros.

A Polícia Militar foi acionada e questionado, o suspeito se manteve em silêncio. Produtos furtados e acusado foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

