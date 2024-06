Homem é detido após furtar estabelecimento comercial na SP-310

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos foi detido por volta das 3h30 desta quarta-feira, 12, por policiais militares. Ele é acusado de furtar um estabelecimento comercial no km 234 da rodovia Washington Luís (SP-310).

Os PMs foram acionados via Copom e no local constataram que o suspeito já estava imobilizado pelo vigia que informou que um comparsa do acusado teria fugido.

Segundo o vigia, a dupla teria arrombado a cerca do estabelecimento e se apoderado de fios, cabos e ferramentas. Ao vê-los, com a ajuda de um companheiro tentaram a abordagem em ambos. Um dos criminosos, entretanto, fugiu. O detido foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. O crime foi registrado em BO.

