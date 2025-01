Homem é detido após furtar celular de idosa em bar no Boa Vista

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 26 anos foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira, 15, acusado de furtar um celular de um bar na rua Antonio Frederico Ozanam, no Boa Vista.

Uma idosa de 75 anos acionou a PM salientando que estava em seu bar conferindo alguns papeis quando o acusado, aproveitando de sua distração, pegou o aparelho que estava sobre o balcão e saiu correndo.

A vítima tentou perseguir o acusado, mas devido a ser de idade, não conseguiu e acionou a PM que, em diligências e com as características, abordou o suspeito no cruzamento das ruas Desembargador Júlio de Faria com a Professora Elydia Benetti. O suspeito tentou a fuga, mas em suas vestes acharam o celular.

O acusado foi reconhecido pela vítima e diante disso, após ser encaminhado à CPJ, ele foi autuado por furto e recolhido ao centro de triagem.

