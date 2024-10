Homem é detido após furtar celular de adolescente no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

29 Out 2024 - 07h30

29 Out 2024 - 07h30 Por Marcos Escrivani

Celular foi recuperado e restituído à proprietária - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos foi detido por guardas municipais na tarde desta segunda-feira, 28, após furtar o celular de uma adolescente de 16 anos no centro de São Carlos. O fato aconteceu no cruzamento das ruas D. Pedro II com a Avenida Dr. Carlos Botelho.

A garota realizava a panfletagem de um estabelecimento comercial e conversava com um amigo que estava em uma bicicleta, que se retirou minutos depois.

A adolescente ficou sozinha e ao colocar seu celular na cintura, um desconhecido passou e após dizer “passa essa bosta” e saiu correndo sentido Rodoviária. O amigo da vítima, ao ver, saiu em perseguição, mas perdeu de vista. A garota também seguiu o acusado que foi localizado na rua Cesar Ricomi.

O amigo da vítima conseguiu alcançar com sua bike e entrou em luta corporal, solicitando a ajuda de populares que conseguiram render o acusado. A GM foi acionada e deteve o acusado, encaminhando à CPJ onde tentou passar o nome falso. Porém, após insistência, revelou o verdadeiro nome e constou que ele teria saído do sistema prisional em abril deste ano. Após ser novamente autuado por furto, foi recolhido ao centro de triagem.

O aparelho foi devolvido à vítima. A capa que revestia o celular foi localizada no interior da Rodoviária. Mas, uma nota de R$ 50 que estava no aparelho não foi localizada.

Leia Também