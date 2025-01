Homem é detido após disparar arma de fogo no Arco Ville

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos foi detido nesta noite de sábado (04), após efetuar disparos de arma de fogo em via pública, na Avenida Maria Amadio Zeccarin, no Arco Ville, em São Carlos.

De acordo com informações, o acusado transitava com sua caminhonete quando uma criança surgiu correndo atrás de uma bola e por pouco ele não a atropelou, freando bruscamente, quase em cima dela. Este fato gerou uma discussão entre ele e as pessoas que estavam presentes no local, que começaram a jogar objetos contra ele.

O acusado foi embora, mas voltou posteriormente, em uma moto e com uma arma de fogo.

As pessoas que estavam presentes partiram para agredi-lo, e para assustá-las e evitar as agressões, ele atirou duas vezes, uma para o alto e outra para o chão, mas os estilhaços atingiram as pernas e o rosto de uma mulher de 38 anos e ele fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o autor dos disparos em seu estabelecimento comercial. A arma não foi localizada e ele alegou que na fuga a perdeu, junto com seu celular, porém foram encontradas algumas munições intactas, que foram apreendidas.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 2.000,00 que foi paga, sendo ele liberado.

