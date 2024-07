Homem é detido após cometer furto em CEMEI no Santa Maria II

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi preso neste domingo (28), após cometer um furto em um centro municipal de educação infantil (CEMEI), localizada na Rua Bento da Silva César, no Jardim Santa Maria II.

Através das câmeras de monitoramento da Guada Municipal, foi constatado um furto em andamento na unidade e uma equipe dirigiu-se até lá, porém ele já tinha saído, indo em sentido ao São Carlos VIII.

Com base nas características observadas nas imagens, a equipe localizou e abordou W.G.B., 29 anos, que carregava um saco preto e uma sacola marrom, com os objetos furtados no local. Os pacotes continham três pistolas de cola quente, três caixas de grampos galvanizados, cinco rolos de fita adesiva e um par de tênis preto.

Ele confessou o furto e ao ser questionado sobre o que o levou a cometê-lo, disse que é viciado em drogas e pretendia vender os objetos para comprar mais entorpecentes.

O acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também