Homem é agredido por desconhecido em praça de pedágio

Crédito: divulgação

Um homem de 46 anos, morador da cidade de Passos, MG, foi vítima de agressão em uma praça de pedágio, quando voltava de uma viagem, na noite de sexta-feira (26).

De acordo com a vítima, ele voltava de Santos, no litoral de SP, para a cidade onde reside e ao passar no pedágio entre Itirapina e São Carlos, freou um pouco antes da hora e percebeu que o veículo que estava atrás dele, muito próximo, também freou e o motorista começou a dar luz alta para ele.

Quando ele estava no guichê, pagando o pedágio, foi surpreendido por um desconhecido, que lhe desferiu dois socos, enquanto gritava para ele sair do carro, para apanhar mais.

A vítima pediu ao agressor que fosse embora e este voltou para seu carro, passou em outro guichê e foi embora em alta velocidade.

Ele procurou o plantão policial, registrou a ocorrência e foi orientado a realizar um exame de corpo de delito.

