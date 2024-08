Homem é acusado de agredir esposa e filho de 5 anos no Cidade Jardim

violência estupro criança - Crédito: Arquivo/Agência Brasi

Um caso de violência doméstica teria ocorrido no domingo, 11, em uma casa no Cidade Jardim em São Carlos, onde um homem é acusado de agredir a esposa de 34 anos e o filho, de 5 anos, causando ferimentos em ambos.

A vítima formulou boletim de ocorrência, afirmando que vive com o acusado durante 10 anos, com quem teve dois filhos e as agressões ocorrem desde 2021, quando residiam em Araraquara. Neste período chegou a pedir medida protetiva devido ao ciúme abusivo que o marido teria e chegou a sair de casa e vir para São Carlos morar com a mãe.

Porém, foi persuadida a reatar, pois o acusado passou a morar em São Carlos, próximo à casa da sua mãe.

Porém, no domingo, 11, um vídeo no celular onde uma filha sua, de um casamento anterior, de 16 anos e se dizia magoada e fez o gesto com as mãos de “190” e acabou sendo visto pelo agressor, fez com que a vítima fosse acusada de ensinar a filha a chamar a polícia. O agressor partiu para a agressão, dando socos na mulher. O filho de 9 anos disse que teria sido ele que ensinou a irmã e acabou sendo surrado. As agressões cessaram quando o acusado, saiu para o trabalho. Além de ciúme obsessivo, o homem é acusado ainda se ingerir bebidas alcoólicas em excesso e usar entorpecentes. O caso foi registrado na CPJ.

