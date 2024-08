Homem descumpre medida protetiva e é detido pela GM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos foi detido por guardas municipais por volta das 4h35 desta terça-feira, 27, acusado de descumprir medida protetiva. Uma mulher de 30 anos solicitou a GM no Residencial Romeu Santini, informando que tinha medida protetiva em desfavor de seu ex-marido que estaria no portão do prédio onde reside esperando uma oportunidade para entrar em seu apartamento.

No local, a GM apurou que o acusado já havia entrado no prédio e estava na porta do apartamento tentando entrar. Ele foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

