Homem alega ter sido vítima de golpe e ter tido prejuízo superior a R$ 13 mil

Um homem de 51 anos, residente no Planalto Paraíso em São Carlos, prestou queixa na CPJ nesta quarta-feira, 8, alegando ter caído em um golpe e ter um prejuízo superior a R$ 13 mil.

A vítima afirma ter recebido a ligação de uma mulher que se disse representante de uma empresa bancária e teria sugerido a ele uma proposta para retirar seu nome de um crédito rotativo do seu cartão de crédito consignado, estabelecendo um prazo fixo e liberando “um valor de troco”. De acordo com a mulher, a parcela não tinha prazo para terminar e a vítima estaria pagando apenas juros do empréstimo e nunca haveria um fim. Diante disso fez um PIX de R$ 13.473,17 para uma empresa de consultoria. Após a transação bancária, não conseguiu mais contato com no telefone.

