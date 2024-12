Guarda-roupa caído na Washington Luís causa acidente com dois caminhões

Caminhão tombou em ribanceira - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira entre dois caminhões foi registrada no começo da tarde desta sexta-feira (6), no km 246 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital-interior e envolveu um caminhão carregado com massa asfáltica, e outro caminhão que estava descarregado.

De acordo com informações, o acidente foi causado por um guarda-roupa que foi abandonado no meio da pista. O caminhão da frente desviou bruscamente para evitar a colisão com o objeto. O motorista do veículo carregado com piche tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto, colidindo com a traseira do caminhão à frente.

Com o impacto, o caminhão que transportava asfalto rodou na via e acabou caindo em uma ribanceira no lado direito da rodovia. A carga ficou espalhada no local.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente: o motorista do caminhão carregado de piche e um ocupante do caminhão branco. Ambos foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa.

