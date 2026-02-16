(16) 99963-6036
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Recuperado

Guarda Municipal localiza e recupera carro furtado no Recreio São Judas Tadeu

Veículo estava abandonado e com registro de furto desde último sábado (14)

16 Fev 2026 - 17h06Por Flávio Fernandes
Guarda Municipal localiza e recupera carro furtado no Recreio São Judas Tadeu - Crédito: Foto: Divulgação/GCM Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal localizou na tarde desta segunda-feira (16), um carro com registro de furto abandonado no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

Segundo informações os guardas municipais Ronquim e Segulini, foram averiguar uma denúncia anônima feita ao telefone 153, informando sobre um veículo aparentemente abandonado na rua Roberto Martines. No local, a equipe encontrou um GM Kadett, de cor vermelha.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o carro constava como produto de furto desde sábado (14). O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade e o veículo devolvido ao proprietário. 

A Guarda Municipal reforça a importância das denúncias anônimas, que têm contribuído para a recuperação de veículos e ações rápidas no combate à criminalidade no município.

