Guarda Municipal localiza e recupera carro furtado no Recreio São Judas Tadeu

Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal localizou na tarde desta segunda-feira (16), um carro com registro de furto abandonado no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

Segundo informações os guardas municipais Ronquim e Segulini, foram averiguar uma denúncia anônima feita ao telefone 153, informando sobre um veículo aparentemente abandonado na rua Roberto Martines. No local, a equipe encontrou um GM Kadett, de cor vermelha.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o carro constava como produto de furto desde sábado (14). O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade e o veículo devolvido ao proprietário.

A Guarda Municipal reforça a importância das denúncias anônimas, que têm contribuído para a recuperação de veículos e ações rápidas no combate à criminalidade no município.

Leia Também