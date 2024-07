Guarda de criança causa desentendimento e agressões entre duas mulheres e homem em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado na noite de domingo (14) no Parque Sisi, em São Carlos. A vítima, uma garçonete de 21 anos, foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, um homem de 25 anos, durante uma discussão sobre a guarda da filha do casal.

Segundo informações da Polícia Civil, a garçonete foi até a casa do ex-companheiro para buscar a filha, que estava com ele desde o fim de semana. Ao chegar no local, ela teria entrado em contato com o homem e utilizado sua digital para entrar no condomínio.

No estacionamento, a vítima teria começado a discutir com a acompanhante do ex-companheiro, e logo em seguida, ambos entraram em vias de fato. O ex-companheiro teria tomado partido da mulher e agredido a garçonete, prendendo sua cabeça entre os braços e batendo-a contra o veículo. A vítima sofreu ferimentos no dedo da mão direita.

O porteiro do condomínio presenciou a agressão e chamou a Polícia Militar. A garçonete conseguiu tirar a filha do carro e sair do local antes da chegada da PM. Ela aguardava a chegada da mãe quando o ex-companheiro se aproximou e fez ameaças de morte contra ela, a filha e a mãe dela.

A vítima relatou à polícia que já havia sido agredida pelo ex-companheiro anteriormente, mas que nunca havia solicitado medida protetiva. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia Também