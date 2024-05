Gol é encontrado abandonado em mata no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Um veículo foi encontrado abandonado em uma mata na manhã deste domingo (26), no Cidade Aracy.

Após denúncia de que um Gol foi visto entrando em uma mata localizada no Cidade Aracy, nos fundos do ecoponto, equipes da Guarda Municipal se dirigiram ao local e encontraram o carro já abandonado.

O veículo não apresentava queixa de furto ou roubo, mas os guardas entraram em contato com o proprietário, que contou que o deixou estacionado nas proximidades do São Carlos Clube, na Rua Episcopal, e ao sair do serviço nesta manhã, não o encontrou mais.

O carro foi apresentado no plantão policial, onde o proprietário também compareceu e a ocorrência foi registrada.

