GM localiza entorpecentes abandonados no Santa Angelina

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta quarta-feira, 21, guardas municipais da equipe Canil localizaram por volta das 10h16, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, entorpecentes que teriam sido abandonado.

Os GMs observaram que três desconhecidos estariam em atitude suspeita e com a aproximação da viatura, fugiram. O local é considerado propício para o tráfico de entorpecentes e por este motivo foi empregado o faro da K9 Índia que localizou no pára-choque de um Fiesta abandonado uma sacola com porções de skank, 126 pedras de crack, 112 porções de maconha e 25 pinos com cocaína. A droga apreendida foi apresentada na CPJ.

Leia Também