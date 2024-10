GM atende a caso de perturbação pública e prende procurado pela Justiça em Ibaté

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, guardas municipais de Ibaté foram acionados para atender um caso de perturbação pública no Jardim Popular, em Ibaté, onde o som alto em um estabelecimento comercial, estaria trazendo incômodos aos vizinhos. Um procurado pela Justiça, que seria proprietário do local, foi detido.

No local, os GMs teriam constatado que o som no estabelecimento estaria extremamente alto e o proprietário teria sido orientado a desligar o aparelho, mas a determinação não teria sido atendida. Devido à recusa, o aparelho foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté para as providências legais.

Ainda de acordo com os GMs, durante a abordagem, foi realizada consulta e constatado que o proprietário do estabelecimento teria um mandato de prisão em aberto, sendo detido e encaminhado à Delegacia da Polícia de Ibaté para as medidas cabíveis. Na oportunidade, o acusado não teria apresentado alvará de funcionamento do estabelecimento, que foi registrado no boletim de ocorrência.

Leia Também