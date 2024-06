GM acaba com "rolezinho" com mais de 100 motos em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Na madrugada de domingo (30), a Guarda Municipal de São Carlos, através do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), deteve quatro motoqueiros que participavam de um “rolezinho” na região dos bairros Santa Felícia, Santa Marta e Bandeirantes.

A equipe do GAM foi acionada por volta da 1h30 para atender a uma denúncia de perturbação do sossego público na Rua Miguel Petroni. Ao chegar ao local, os guardas se depararam com um grande grupo de motocicletas, cerca de 100, fazendo barulho e colocando em risco a segurança dos moradores e dos próprios motoqueiros.

Os motoqueiros, ao perceberem a presença da Guarda Municipal, tentaram fugir, mas foram cercados e abordados pelas equipes do GAM na Rua Miguel João. Na ação, quatro motocicletas foram apreendidas e os condutores autuados por diversas infrações, incluindo a participação em “rolezinho”, falta de equipamentos obrigatórios e perturbação do sossego público.

Leia Também