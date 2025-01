Funcionário é detido após furto em loja de bebidas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 22 anos foi detido nesta noite de sexta-feira (24), após furtar duas garrafas de whisky, de um depósito de bebidas, localizado na Rua Bispo César Dacorso Filho, na Vila Carmem.

O proprietário do estabelecimento comercial percebeu o desaparecimento das bebidas, desconfiou do funcionário e após os outros irem embora, revistou sua bolsa, encontrando as garrafas.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o autor do furto, que foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também