Funcionária de UBS pede ajuda para recuperar carro furtado no Azulville

Um Fiat Uno, preto, 2004, placas DKP-7457, foi furtado na tarde desta sexta-feira (31), na Rua Vicente Pelicano, no Azulville.

A proprietária do carro é funcionária pública, trabalha na UBS do bairro e deixou o veículo estacionado próximo, enquanto trabalhava, mas à tarde, percebeu que ele havia sido furtado.

Após registrar um boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato com a equipe do SCA, solicitando a divulgação do furto para ajudar na localização do carro.

Se alguém tiver informações sobre o veículo, por favor, entre em contato com a polícia, através do 190.

