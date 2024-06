Fox com indícios de adulteração é apreendido pela PM

Fox foi apreendido - Crédito: SCA

Na tarde de ontem, dia 9 de junho, durante patrulhamento de rotina pela avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por um casal que relatou ter sido ameaçado por um motorista de um veículo VW/Fox prata. Segundo as vítimas, o condutor teria passado pela viatura em alta velocidade e no contrafluxo da direção, e, ao perceber a presença dos policiais, teria apontado uma arma de fogo para elas.

Diante da denúncia, a equipe policial fez o retorno e localizou um veículo VW/Fox prata com características semelhantes ao descrito pelas vítimas. A abordagem do veículo foi realizada na Rua Doutor Procópio de Toledo Malta,.

Com base na possibilidade de porte ilegal de arma de fogo, os policiais realizaram uma busca minuciosa no interior do veículo, mas nenhuma arma foi encontrada. No entanto, ao verificar a numeração do chassi, constatou-se que a mesma apresentava sinais de adulteração. Além disso, os vidros do veículo foram identificados como pertencentes a outro VW/Fox.

Questionado pelos policiais sobre a origem do veículo e a adulteração do chassi, o condutor, alegou ter adquirido o VW/Fox prata em troca de um outro veículo VW/Gol que possuía, além de ter realizado o pagamento da quantia de R$5.000,00 em dinheiro. Ele negou possuir arma de fogo.

Diante das circunstâncias e das irregularidades encontradas, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para prestar depoimento. O veículo apreendido e será encaminhado para perícia.

Leia Também