Força Tática/ROCAM recupera carga milionária roubada em São Carlos

Carga avaliada em R$ 1 milhão foi recuperada pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Equipes da Força Tática/ROCAM da Polícia Militar recuperaram na tarde desta quinta-feira, por volta das 16h50, uma carga de ar condicionados avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, que havia sido roubada.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelo COPOM, indicando que a carga estava sendo descarregada em um barracão localizado na Rua Episcopal, Centro. Imediatamente, as equipes se deslocaram para o local e conseguiram localizar a mercadoria, porém já não havia mais ninguém no prédio.

Em paralelo, outra equipe da Força Tática encontrou a carreta utilizada no roubo abandonada na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Distrito Industrial. Segundo a Polícia, o caminhão foi carregado em Manaus/AM e a carga deveria ter sido entregue em Hidrolândia e Londrina no Paraná. Não há informações sobre o motorista e onde se deu o roubo.

A Polícia Civil foi acionada e o delegado plantonista determinou a lacração do local onde a carga foi recuperada, para que a perícia fosse realizada e a mercadoria fosse entregue ao seu proprietário. Ninguém foi preso.

