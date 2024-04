Força Tática prende acusado de tráfico de drogas no Santa Felícia

A droga que estava em poder do acusado foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Em patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 20h20 desta quinta-feira, 18, um homem acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carreri com a rua Américo Botelho, no Jardim Santa Felícia.

O suspeito estaria em um local conhecido como “ponto” de tráfico no bairro e na abordagem, os PMs localizaram em suas mãos uma sacola que continha em 539 pinos com cocaína, 121 porções de maconha, 14 pedras de crack, 12 pedras de Dry, um celular e R$ 7,00. Indagado, disse que seria o responsável por despejar drogas no ponto de venda. Em pesquisa, os policiais constataram ainda que o acusado teria passagem por receptação. Encaminhado à CPJ, após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

