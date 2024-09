Força Tática faz operação em Ibaté e prende dois homens acusados de tráfico de entorpecentes

A droga foi apreendida pela PM durante operação em Ibaté - Crédito: Divulgação

Equipes da Força Tática realizaram neste domingo, 8, em Ibaté, uma operação policial que visava o combate ao tráfico de entorpecentes e por volta das 19h, detiveram dois homens, acusados da prática do crime.

Durante o patrulhamento tático foi realizado o cerco em um dos pontos estratégicos que era de conhecimento das equipes onde ocorreria com frequência a venda de entorpecentes. Com a chegada das viaturas, perceberam a presença de dois homens em atitude suspeita em um cruzamento da rua Tabatinga, no Jardim Cruzado e um deles ao perceber a aproximação, jogou uma sacola no telhado de uma residência e tentou sair correndo, mas foi abordado. Com o comparsa, foi localizado uma máquina de cartão débito/crédito.

A sacola foi recuperada e tinha em seu interior, crack (66g), maconha (100g), cocaína (10g) e R$ 105.

Indagados, ambos confessaram o tráfico, sendo autuados em flagrante, encaminhados à CPJ e recolhidos ao centro de triagem.

