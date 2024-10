Força Tática apreende arma de fogo ilegal em Ribeirão Bonito

O revólver com seis munições foi apreendido pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática localizaram e apreenderam um revólver calibre 32 com seis munições intactas na noite desta segunda-feira, 21, na rua Sestilho Francioli, no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito. Uma pessoa foi detida.

Os PMs estavam em patrulhamento rotineiro quando o comportamento de um homem chamou a atenção. Ele estava ao lado de um Gol branco e ao ver a viatura correu para o interior de uma moradia.

A atitude levantou suspeitas e os policiais realizaram a abordagem no acusado de 24 anos. Com ele nada localizado. Mas no assoalho do Gol, a arma. Questionado, afirmou que estaria sofrendo ameaças e o revólver seria para a sua segurança.

O suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. O revólver foi apreendido.

