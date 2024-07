Foragido é flagrado na UFSCar com bike de origem suspeita

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 44 anos, foragido da Justiça, foi detido na tarde desta terça-feira, 23, com uma bike de origem de suspeita na UFSCar.

A equipe de monitoramento da universidade flagrou o acusado em atitude suspeita e com ele a bicicleta. Vigias foram alertados e fizeram a abordagem. Questionado, o suspeito não soube informar a origem do veículo e limitou-se a dizer que iria entregar a bike para uma pessoa.

A Polícia Militar foi solicitada e encaminhou o acusado à CPJ, onde teria passado o nome falso (do irmão). Após indagações, passou o nome verdadeiro e constou que era foragido da Justiça, pois seria beneficiado por uma saidinha temporária e não retornou.

Há suspeitas que a bike pode ser produto de furto de algum universitário da UFSCar e que ainda não deu falta do veículo. Consta ainda que nesta terça-feira, uma outra bike já teria sido furtada do bicicletário da universidade. Até o momento, como não registro de furto da bike apreendida com o foragido, ela foi apreendida.

