Fisioterapeuta afirma que teve carro danificado no estacionamento do Iguatemi São Carlos

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Uma fisioterapeuta de 26 anos registrou B.O. afirmando que teve seu carro arrombado no estacionamento do Shopping Center Iguatemi em São Carlos.

O caso teria ocorrido no dia 30 de junho, mas somente foi registrado ontem na Polícia Militar. A vítima relatou que estacionou seu veículo Celta no local entre as 13h10 e 15h43. Ao retornar, ela encontrou o vidro do motorista estilhaçado e com sinais de arrombamento.

Com o auxílio de duas testemunhas que presenciaram o estado do carro antes e depois do ocorrido, a fisioterapeuta acionou a segurança do shopping. O segurança a orientou a não mexer no veículo e aguardar instruções para o ressarcimento do dano.

Durante a espera, o vidro do carro, que já estava danificado, caiu completamente dentro da porta. A vítima, que precisava trabalhar em outra cidade, foi obrigada a arcar com o conserto do vidro por conta própria, já que o veículo não estava em condições de uso.

A fisioterapeuta alega teve que arcar com despesas extras com transporte alternativo para o trabalho.

Em 12 de julho, após diversas tentativas de resolução amigável, a vítima afirmou que recebeu a recusa de indenização por parte do shopping. Inconformada com a situação, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência na CPJ e o caso será investigado.

