Fios caídos no meio da rua causam queda de motociclista em São Carlos

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 29 anos ferido por volta das 14h desta quinta-feira, 30, no centro de São Carlos, após uma queda causada por fios caídos no meio da rua.

A vítima prestou queixa em boletim de ocorrência na CPJ. Disse que saiu do trabalho e seguia para sua residência para almoçar e pilotava sua moto pela rua José Bonifácio e entre as ruas Sete de Setembro e Major José Inácio, teria sofrido uma queda motivada por fiação elétrica caída no meio da rua.

O motociclista disse que os fios se enrolaram em seu pescoço, braço e moto. Ficou em estado de choque e com medo de morrer devido a uma possível descarga elétrica.

Após se recuperar, ele tirou a fiação do corpo e da moto, que ficou danificada. Com lesões no pescoço e escoriações pelo corpo, inicialmente ele foi para sua casa e no período da noite procurou atendimento médico.

