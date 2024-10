Estudante pode ter sido estuprada em chácara em Dourado

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 09h16

14 Out 2024 - 09h16 Por Marcos Escrivani

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Exames médicos irão apurar se uma estudante de 17 anos teria sido estuprada na madrugada de domingo, em uma chácara na zona rural de Dourado. Sua mãe, de 45 anos e uma amiga foram até a delegacia de polícia da cidade e formularam queixa. A vítima apresentava hematomas nas pernas, braços e cintura.

Policiais militares foram acionados até a UBS de Ribeirão Bonito e inicialmente conversaram com o médico plantonista que constatou os ferimentos. Porém, afirmou às autoridades policiais que não teria como confirmar se teria ocorrido o crime.

Posteriormente os PMs dialogaram com a estudante que contou a sua versão e disse que teria ido a uma festa em uma chácara em um Pálio prata e no interior, além dela, havia dois amigos e mais quatro desconhecidos. Durante a festa teria ingerido uma bebida conhecida como “bala”, além de bebidas alcoólicas e em determinado momento teria desmaiado e o motorista do Palio teria levado ela até o carro e quando acordou estaria na casa da amiga onde iria passar a noite.

Entretanto, ao recobrar de fato a consciência, notou os hematomas e pediu para a amiga levá-la até a unidade de saúde. A sua mãe teria sido informada e também teria ido ao seu encontro.

Por fim, a autoridade policial determinou que a vítima passasse por exames de conjunção carnal para apurar, de fato, se ela teria sido violentada. O caso será apurado.

Leia Também