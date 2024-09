Estudante esquece celular dentro de carro de aplicativo e registra BO de furto

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um estudante de 24 anos registrou boletim de ocorrência na noite deste sábado, 28, alegando ter sido vítima de um furto ocorrido no interior de um carro de motorista de aplicativo.

Ele disse que solicitou os serviços para levá-lo de um salão de eventos até a sua casa, na rua Dona Alexandrina, no centro. Após entrar na casa, deu a falta do seu celular. Entrou em contato com o suporte da empresa que presta serviços e passou a monitorar o celular. Porém, até a presente data, ele não teria sido devolvido. O caso foi registrado na CPJ.

