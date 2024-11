Engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros na Washington Luiz deixa uma vítima ferida

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), na rodovia Washington Luís, no sentido capital-interior, próximo à alça de acesso do Jockey Clube.

O acidente envolveu um caminhão branco, que estava parado devido ao trânsito lento, e um caminhão azul, que, ao tentar frear repentinamente, acabou colidindo com uma Chevrolet Montana. Em sequência, a Montana bateu na traseira de um Chevrolet Cruze, que, por sua vez, colidiu com o outro caminhão.

A colisão resultou em uma vítima com ferimentos na cabeça, que estava na Montana. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e prestar socorro à vítima que foi encaminhada até a Santa Casa. Por causa do acidente, um congestionamento se formou no local.

