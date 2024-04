Dupla rende casal e assalta residência no Bela Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 45 anos e sua esposa, de 42 anos, foram vítimas de um assalto por volta das 22h deste domingo, 28, no Bela Vista, em São Carlos.

As vítimas formularam boletim de ocorrência na CPJ e informaram que ao chegar em sua moradia, na rua Dr. Gastão de Sá, notaram uma porta aberta e o interior revirado. Instantes depois foram rendidos por uma dupla, sendo que um dos comparsas estaria armado.

Mediante ameaças de morte, as vítimas foram obrigadas a deitar no chão e os ladrões se apoderaram de perfumes, notebook,s TV, joias, R$ 117 e diversos outros produtos. Posteriormente trancaram o casal em um dos quartos e fugiram levando os produtos do crime em uma Spin branca, placas FCF-6455, que pertence aos moradores. O crime foi registrada na CPJ.

Leia Também