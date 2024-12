Dupla é detida pela GM furtando fiação de semáforos no Jardim Botafogo

Compartilhar no facebook

A fiação que seria furtada pela dupla foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Dois homens, respectivamente de 42 anos e 49 anos foram flagrados por volta das 3h30 deste sábado, 21, furtando a fiação de semáforos no cruzamento das Avenidas Henrique Gregori com a José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo.

O monitoramento da Guarda Municipal flagrou a dupla cortando os fios dos semáforos. Viaturas foram designadas para atender a ocorrência e detiveram os suspeitos com os fios dentro de uma bolsa. Ambos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial.

