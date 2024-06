Dupla é detida pela Força Tática com simulacro de pistola e garrucha

SIGA O SCA NO

Durante a Operação Impacto Corpus Christi, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar deteve dois homens com um simulacro de pistola e uma arma de fogo no Jardim Gonzaga, em São Carlos.

Na madrugada deste domingo (2), os policiais patrulhavam a região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao serem abordados, foi encontrado com um dos homens, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Já com o outro indivíduo, foi apreendida uma arma de fogo verdadeira, do tipo Garrucha calibre .32.

Ambos os detidos foram encaminhados para a delegacia, onde foi elaborado o Registro de Ocorrência (RDO). Eles permaneceram à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

